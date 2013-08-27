Милиция нашла, где прячется Мельник

Правоохранительные органы установили место нахождения экс-ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника и готовятся к его задержанию и экстрадиции в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Виталий Захарченко.

“Место нахождения господина Мельника установлено. Сейчас проходит соответствующая процедура относительно дальнейшей его экстрадиции на территорию Украины. Наши коллеги сейчас занимаются его задержанием, поэтому я сейчас раньше времени его соответствующего задержания говорить, где он, не буду, но он не в Украине”, - сказал Захарченко.

Министр напомнил, что это место удалось установить благодаря объявлению Мельника в международный розыск по линии Интерпола.

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Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа утром следователь подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения Мельнику с домашнего ареста на содержание под стражей. С этим ходатайством, согласно статье 184 УПК Украины, подозреваемый был ознакомлен предварительно.

Однако стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

12 августа Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении Мельника с домашнего ареста на задержание.

14 августа он был объявлен в международный розыск.