На Первый ягодный фестиваль собрались триста садовников

Как сообщили УНИАН организаторы фестиваля, участие в фестивале приняли около трехсот профессиональных садовников и любителей ягод со всей Украины, а также из России и Беларуси.

Организовали и провели фестиваль одна из фирм, специализирующихся на выращивании голубики, - питомник "Брусвяна" и власти Брусиловского района.

В рамках фестиваля состоялись научно-практическая конференция, первая эко-ярмарка экологически чистых продуктов, а также шоу звезд эстрады.

Как рассказали УНИАН участники фестиваля, "на ярмарке можно было приобрести кусты ягод на любой вкус, а также принять участие в конкурсах и получить призы. Среди призов были живые индюки, баран, бычок и телочка, предоставленные фестивалю руководством Брусиловского райсовета". Все участники конкурсов также получили поощрительные подарки - кусты голубики.