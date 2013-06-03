Главное за день: обзор топ-новостей

Более подробная информационная картина дня в нашем обзоре:

Избирком: На выборах в Василькове победил регионал

Избирательная комиссия Василькова признала победителем на выборах мэра представителя Партии регионов Владимира Сабадаша. ПР заявила о победе своих кандидатов в мэры в 6 городах. Политолог считает, что ПР победила на внеочередных местных выборах с помощью админресурса.

Дыра в госбюджете выросла в 3,6 раза

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-апреле 2013 года, по сравнению с январем-апрелем 2012 года, вырос в 3,6 раза - до 16,145 млн грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

За плакаты о Януковиче милиция задержала 4 человек (фото)

В Киеве милиция задержала 4-х участников акции на улице Богатырской за плакаты, содержание которых «оскорбляет и унижает честь и достоинство Президента Украины».

В Чехии ввели режим стихийного бедствия из-за наводнения (видео)

На всей территории Чехии за исключением Пардубицкого края в центральной части страны ввели режим стихийного бедствия из-за наводнения. Министр предупредил, что худшее Прага еще не пережила (фото). Центральная Европа страдает от паводка и прогнозы метеорологов неутешительны.

В киевских автобусах начали тестировать электронные компостеры

Пассажиры учатся ими пользоваться, а кондукторы жалуются, что новинка то «зависает», то отключается

В Украине стартовало независимое оценивание

В Украине сегодня стартовало внешнее независимое оценивание.

Оппозиция требует назначить выборы в Киеве на 27 октября 2013

Оппозиция настаивает на назначении выборов мэра Киева и Киевсовета на 27 октября 2013.

Арбузов: Меморандум с ТС не нуждается в ратификации ВР

Меморандум об углублении взаимодействия между Украиной и Евразийской экономической комиссией не требует ратификации в Верховной Раде, поскольку не является международным документом.

Украина нашла еще один потенциальный источник реверсного газа

Украина начала переговоры о реверсивные поставки газа с территории еще одной страны - Румынии.

Рыбак: Украина не идет в Таможенный союз

Украина не идет в Таможенный союз, поэтому Меморандум об углублении взаимодействия с Евразийской экономической комиссией не требует ратификации в Верховной Раде.

Юристы дают Украине 99% шансов выиграть у Газпрома в Стокгольме

«99% победного результата в Стокгольме, 1% оставим на политическую составляющую Российской Федерации на процесс», - сказал Батрин.

Определились возможные соперники "Металлиста" в Лиге чемпионов

Накануне завершилось европейское национальное футбольное первенство, по итогам которого определились возможные соперники харьковского "Металлиста" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Янукович хочет сменить главу ЦИК

Янукович предлагает ВР осуществить изменения в составе Центризбиркома.