Главное за день: обзор топ-новостей
Центральная Европа буквально уходит под воду. Регионалы празднуют победу на местных выборах. Дыра в госбюджете неуклонно растет. Янукович взялся н ЦИК.
Более подробная информационная картина дня в нашем обзоре:
Избирком: На выборах в Василькове победил регионал
Избирательная комиссия Василькова признала победителем на выборах мэра представителя Партии регионов Владимира Сабадаша. ПР заявила о победе своих кандидатов в мэры в 6 городах. Политолог считает, что ПР победила на внеочередных местных выборах с помощью админресурса.
Дыра в госбюджете выросла в 3,6 раза
Дефицит государственного бюджета Украины в январе-апреле 2013 года, по сравнению с январем-апрелем 2012 года, вырос в 3,6 раза - до 16,145 млн грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.
За плакаты о Януковиче милиция задержала 4 человек (фото)
В Киеве милиция задержала 4-х участников акции на улице Богатырской за плакаты, содержание которых «оскорбляет и унижает честь и достоинство Президента Украины».
В Чехии ввели режим стихийного бедствия из-за наводнения (видео)
На всей территории Чехии за исключением Пардубицкого края в центральной части страны ввели режим стихийного бедствия из-за наводнения. Министр предупредил, что худшее Прага еще не пережила (фото). Центральная Европа страдает от паводка и прогнозы метеорологов неутешительны.
В киевских автобусах начали тестировать электронные компостеры
Пассажиры учатся ими пользоваться, а кондукторы жалуются, что новинка то «зависает», то отключается
В Украине стартовало независимое оценивание
В Украине сегодня стартовало внешнее независимое оценивание.
Оппозиция требует назначить выборы в Киеве на 27 октября 2013
Оппозиция настаивает на назначении выборов мэра Киева и Киевсовета на 27 октября 2013.
Арбузов: Меморандум с ТС не нуждается в ратификации ВР
Меморандум об углублении взаимодействия между Украиной и Евразийской экономической комиссией не требует ратификации в Верховной Раде, поскольку не является международным документом.
Украина нашла еще один потенциальный источник реверсного газа
Украина начала переговоры о реверсивные поставки газа с территории еще одной страны - Румынии.
Рыбак: Украина не идет в Таможенный союз
Украина не идет в Таможенный союз, поэтому Меморандум об углублении взаимодействия с Евразийской экономической комиссией не требует ратификации в Верховной Раде.
Юристы дают Украине 99% шансов выиграть у Газпрома в Стокгольме
«99% победного результата в Стокгольме, 1% оставим на политическую составляющую Российской Федерации на процесс», - сказал Батрин.
Определились возможные соперники "Металлиста" в Лиге чемпионов
Накануне завершилось европейское национальное футбольное первенство, по итогам которого определились возможные соперники харьковского "Металлиста" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.
Янукович хочет сменить главу ЦИК
Янукович предлагает ВР осуществить изменения в составе Центризбиркома.