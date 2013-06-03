Эксперт: Янукович вполне мог бы подарить себе выборы Президента к Новому году

Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что Партия регионов победила на внеочередных местных выборах 2 июня, потому что применяла административный ресурс.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН по поводу результатов этих выборов.

По мнению Небоженко, Партия регионов не будет проводить выборы там, где она не готова, а будет проводить лишь там, где административный ресурс полностью будет контролировать избирательную кампанию.

«Так оно и произошло. И речь не о лояльности населения к правящей партии. Речь о политизации судов, использовании штурмовиков, использовании административного ресурса для достижения своей цели – получения нужного результата», - сказал он.

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Политолог отметил, что вопрос здесь даже не в кандидатах, а в том, что админресурс действовал везде одинаково – «от Берегово в Ялты, от Ялты до Василькова».

«Везде административный ресурс: старшие товарищи-бюджетники заседали в комиссиях избирательных, а младшие изображали из себя наблюдателей, спортсменов и журналистов, и не допускали реального демократического контроля», - отметил Небоженко и добавил, что это отработанные технологии «образца России 2002 года».

По его мнению, нынешние выборы очень трудно называть «выборами». «Я не вижу больших политических здесь результатов Партии регионов. Если не работают суды, не работает общественность, везде все делается через силу, - то о какой политике идет речь?», - подчеркнул политолог.

Кроме того, Небоженко считает, что другие кандидаты, которые проиграли эти выборы, будут обжаловать их результаты, но «поскольку суды подчиняются местным администрациям и Администрации Президента, то ожидать от них выполнения своих функций не приходится».

«Это пик политического могущества Партии регионов. При полном социальном недовольстве населения, при ужасной экономической политике сегодня власть полностью мобилизовала и может даже сейчас… По результатам этих выборов я бы на месте Януковича сделал себе подарок и к Новому году провел выборы в Президенты», - сказал Небоженко.

Как сообщал УНИАН, на внеочередных выборах городских голвов, которые состоялись 2 июня, победили 6 кандидатов, которые были выдвинуты и поддержаны Партией регионов.

В частности, представители ПР одержали победу в Ялте, Берегово (Закарпатская область), Василькове (Киевская), Алчевске (Луганская), Вознесенске (Николаевская) и Новоднестровске (Черновицкая).