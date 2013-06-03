За плакаты о Януковиче милиция задержала 4 человек (фото)

В Киеве милиция задержала 4 участников акции на улице Богатырской за плакаты, содержание которых «оскорбляет и унижает честь и достоинство Президента Украины».

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, сегодня около 9 часов утра 30 активистов одной из политических партий проводили акцию протеста на улице Богатырской, в соответствии с ранее поданной заявкой в КГГА. В ходе проведения акции часть участников подошли к трассе проезда и развернули несколько плакатов. Некоторые из них имели содержание, которое оскорбляет и унижает честь и достоинство Президента Украины, отмечается в сообщении ОСО.

Кроме того, активисты препятствовали движению транспорта по улице Богатырской, тем самым нарушая установленный порядок проведения митингов и демонстраций. Милиционеры, которые обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения акции, обратились к активистам с требованием прекратить совершать противоправные действия. Однако участники акции это обращение проигнорировали. Также они отказались выполнять законные требования представителей столичной милиции.

Чтобы прекратить нарушение действующего законодательства, сотрудники столичной милиции задержали и доставили 4 активистов в Оболонское райуправление ГУМВД Украины в городе Киеве для предоставления объяснений и составления административных протоколов.

«Милиция в который раз обращается к организаторам аналогичных мероприятий с просьбой соблюдать установленный законом порядок проведения митингов и демонстраций, не нарушать общественный порядок, не провоцировать конфликтных ситуаций и не подстрекать митингующих к конфликтам с сотрудниками правоохранительных органов, а, наоборот, содействовать работникам милиции в охране общественного порядка».

В то же время, как сообщает «Украинская правда», сотрудники "Беркута" задержали лидера партии "Демократический альянс" Василия Гацко во время акции на пути прохождения кортежа Президента.

Перед этим сотрудники милиции окружили активистов партии "Демократический альянс", которые проводили мирную акцию протеста вдоль улицы Богатырской, где проезжает кортеж Януковича.

Около 9 часов утра на Богатырскую было стянуто около полусотни сотрудников "Беркута", которые заблокировали активистов.

На месте присутствовал заместитель начальника Управления общественного порядка милиции Киева Сергей Бойко, который отдал приказ о задержании активистов в случае их несогласия свернуть плакаты. Он заявил, что плакаты содержат оскорбительные высказывания, не объяснив, что именно в них оскорбительное.

В частности, его возмутила надпись "Янукович, пошел прочь из Киева". Еще один плакат содержит надпись "Киеву – выборы".

Около 9:15 сотрудники "Беркута" начали выдергивать активистов и задержали лидера партии "Демократический альянс" Гацко, сообщает УП.