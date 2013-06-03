Украина нашла еще один потенциальный источник реверсного газа

Как передает корреспондент УНИАН об этом, отвечая на вопрос агентства, сообщил заместитель главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун.

«В Румынии идут сейчас переговоры. Идет переговорный процесс – исследование технических возможностей», - сказал Чупрун.

При этом, отвечая на вопрос, когда именно возможен реверс, Чупрун ответил, что пока сложно сказать.

«Пока сложно сказать, когда. Не забывайте, что это очень серьезный вопрос. Здесь не только экономика и технологии, но и политика», - подчеркнул чиновник.

Как сообщал УНИАН, Украина ведет переговоры о возможных поставках газа в режиме реверса с территории Словакии, и уже согласовала техническую часть процесса. Ориентировочный объем газа, который может быть законтрактован и поставлен по реверсной схеме через территорию Словакии, а также Венгрии, составляет 7 млрд кубометров. Контракт о поставках может быть подписан в течение 2013 года.