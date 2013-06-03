В Чехии ввели режим стихийного бедствия из-за наводнения (видео)

Сложная ситуация наблюдается и в Праге, где остановился транспорт. В частности, приостановлено движение на некоторых трамвайных линиях, закрыты несколько станций метро и проводится добровольная эвакуация людей с улиц, прилегающих к набережным реки Влтавы.

Кроме того, закрыта автомагистраль между Прагой и городом Брно, которая связывает Чехию со Словакией и Австрией. К работе по сдерживанию воды и ликвидации последствий наводнения задействованы спасатели и военные, сообщает ТСН.

Как сообщают чешские синоптики, в ночь на понедельник Влтава пропускала по 2 тыс. кубометров воды в секунду, и в ближайшее время прогнозы неутешительны.

Ожидается, что ливневые дожди продолжатся на Мораве и в чешской Силезии в понедельник и во вторник.

Напомним, метеорологи не предупреждались об угрозе столь сильного наводнения в Чехии. В столице страны сначала объявили третий уровень угрозы, а затем ввели чрезвычайное положение. Сегодня под водой может оказаться исторический центр города - районы, прилегающие к Карловому мосту. Саму достопримечательность уже перекрыли.