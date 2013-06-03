В Украине стартовало независимое оценивание

Как сообщается на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), сегодня - внешнее независимое оценивание по химии.

На выполнение теста отведено 150 минут, общее количество заданий теста – 60.

Допуск абитуриентов на пункты тестирования продолжался с 10.15 до 10.50, начало внешнего независимого оценивания по всем предметам – 11.00.

Как сообщал УНИАН, основная сессия ВНО начинается 3 июня тестированием по химии и завершится 27 июня тестированием по мировой литературе. Для участия во ВНО зарегистрировалось почти 322,5 тыс. человек, около 25% из них выпускники прошлых лет. Всего выпускники имели возможность выбрать тесты из 11 предметов.