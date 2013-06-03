Янукович хочет сменить главу ЦИК
Янукович предлагает ВР провести изменения в составе Центризбиркома.
Президент Украины Виктор Янукович внес в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий члена Центральной избирательной комиссии Владимира Шаповала в связи с достижением 65-летнего возраста.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
«В соответствии с пунктом 21 части первой статьи 85 Конституции Украины, статей 6 и 30 Закона Украины "О Центральной избирательной комиссии" вношу представление о досрочном прекращении полномочий члена Центральной избирательной комиссии В.Шаповала в связи с достижением шестидесятипятилетнего возраста», - говорится в представлении главы государства.
Янукович поручает огласить это представление на пленарном заседании Верховной Рады представителю Президента Украины в парламенте Юрию Мирошниченко.
Другим представлением глава государства внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Александра Копыленко на должность члена Центральной избирательной комиссии. Огласить представление в Верховной Раде Янукович также уполномочил Мирошниченко.
Как известно, Шаповал со 2 июня 2007 года является председателем ЦИК.