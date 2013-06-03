Министр предупредил, что худшее Прага еще не пережила (фото)

Об этом заявил министр окружающей среды Чехии Томаш Халупа.

"Если о некоторых округа мы можем сказать, что худшее уже позади, то о Праге этого сказать нельзя", - цитирует заявление министра на брифинге Сeskatelevize.cz

Пик воды в реке Влтава в Праге будет зависеть от Бероунки (крупнейшей приток Влтавы), от которой ожидают большого притока воды уже завтра утром.

В Праге уже сотни жителей покинули свои жилища в затопленных районах Модраны и Збраслав.

Министр здравоохранения призвал пражан не употреблять водопроводную воду для питья.

Как сообщал УНИАН, на всей территории Чехии за исключением Пардубицкого края в центральной части страны ввели режим стихийного бедствия из-за большого наводнения.

Сложная ситуация наблюдается и в Праге, где остановился транспорт. В частности, приостановлено движение на некоторых трамвайных линиях, закрыты несколько станций метро и проводится добровольная эвакуация людей с улиц, прилегающих к набережной реки Влтавы.