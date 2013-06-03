Милиционер сбил двух выпускниц и женщину

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

По их данным, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа райотдела и представители прокуратуры. В ходе выяснения обстоятельств происшествия было установлено, что около 23.00 по улице Погребняка в сторону улицы Ленина в городе Зинькове двигался автомобиль «ВАЗ-21104», под управлением 25-летнего старшего лейтенанта милиции местного райотдела. В момент разъезда со встречным транспортным средством водитель «ВАЗа» совершил наезд на 37-летнюю местную женщину и 16-летнюю и 17-летнюю учениц местной школы, которые после торжественной части выпускного вечера шли в кафе и двигались во встречном направлении по обочине проезжей части.

Вследствие ДТП 37-летняя женщина получила телесные повреждения в виде травматической ампутации ногтевой фаланги пальца руки, рваной раны голени, возможного перелома костей таза, и была доставлена на стационарное лечение в медицинское учреждение.

Школьницы получили телесные повреждения в виде царапин руки и ноги и после оказания им медицинской помощи были отпущены домой. Водитель автомобиля не пострадал.

По факту аварии Зиньковский райотдел милиции открыл уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее пострадавшему телесные повреждения).

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Экспертиза установила, что в момент аварии водитель был трезв. Также сообщается, что работник милиции находился не на службе, был в гражданской одежде и управлял собственным автомобилем.

Дальнейшую проверку проводит прокуратура Зиньковского района. Кроме того, руководство УМВД создало комиссии, которой поручено провести служебное расследование по факту ДТП, выводы которого направить в прокуратуру для изучения и предоставления правовой оценки действиям работника милиции.