В Севастополь из Донецка привезут 13-тонный колокол (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по завершении обсуждения плана мероприятий по празднованию 1025-й годовщины крещения Киевской Руси, сообщил журналистам первый заместитель главы Севастопольской городской госадминистрации Сергей Савенков.

"Мы планируем, что колокол на автомобильной платформе будет доставлен к 27 апреля – ко дню, когда крестился в Херсонесе Великий князь Владимир", - сказал он.

Как добавил вице-губернатор, планируется, что на определенном этапе колокол будет сопровождать Крестный ход.

"В Херсонесе колокол установят на звоннице в конце июня, а 28 июля, во время официального празднования 1025-летия, колокол будет освящен", - сказал С.Савенков.

Он добавил, что на колоколе будут высечены надписи, свидетельствующие о том, что колокол посвящен 1025-летию Крещения Руси, и что колокол "Отлит благодарными потомками святого равноапостольного князя Владимира".

По утверждению севастопольских властей, данный колокол станет самым большим церковным колоколом в Украине.

Как сообщал УНИАН, в Севастополе к 1025-летию крещения Киевской Руси на звоннице Свято-Владимирского собора в Херсонесе (храм находится на территории Национального заповедника «Херсонес Таврический») установят 13-тонный церковный колокол.

Колокол изготовлен благодаря поддержке городской государственной администрации, меценатам, жителям города на одном из заводов города Донецка. Установят его к 28 июня - Дню равноапостольного князя Владимира.