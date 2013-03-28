Сотрудник одесской прокуратуры попал в крупную аварию

Как сообщает "Сегодня", в аварии столкнулись три машины, но никто не пострадал. Работник надзорного ведомства за рулем автомобиля направлялся в командировку в Килийский районный суд для поддержания государственного обвинения по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов.

Экспертизы доказали, что все участники ДТП были трезвыми.