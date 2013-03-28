Сотрудник одесской прокуратуры попал в крупную аварию
07:34, 28 марта 2013Разное
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Сотрудник Одесской областной прокуратуры попал в крупное ДТП на трассе Одесса — Рени в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
Столкнулись три машины
Как сообщает "Сегодня", в аварии столкнулись три машины, но никто не пострадал. Работник надзорного ведомства за рулем автомобиля направлялся в командировку в Килийский районный суд для поддержания государственного обвинения по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов.
Экспертизы доказали, что все участники ДТП были трезвыми.
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