Червоненко написал инструкцию ”Что делать если тормознул гаишник?”

Червоненко опубликовал на сайте Запорожской ОГА инструкцию для водителей под названием "Что делать, если тормознул ГАИшник?"

Председатель Запорожской областной государственной администрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО опубликовал на официальном сайте Запорожской ОГА инструкцию для водителей под названием "Что делать, если тормознул ГАИшник?".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, решение опубликовать данный материал Е.ЧЕРВОНЕНКО принял после того, как в очередной раз стал свидетелем противоправных действий сотрудников ГАИ.

"В минувшие выходные губернатор стал свидетелем того, как на трассе Харьков - Симферополь" сотрудники ГАИ безосновательно останавливали водителей иномарок и вымогали у них деньги за надуманные правонарушения. Возмущенный противоправным поведением сотрудников ГАИ, которые вместо того, что бы обеспечивать безопасность дорожного движения создали систему вымогательства на дорогах области, губернатор опубликовал информацию, которая поможет автолюбителям избежать безосновательных обвинений", - сообщили в пресс-службе.

Пособие "Что делать, если тормознул ГАИшник?" включает три раздела: первый описывает возможную ситуацию на дороге, второй трактует ее с точки зрения действующего украинского законодательства, а третий предлагает наиболее оптимальный в данной ситуации вариант действий для останавливаемого на дороге автомобилиста.

Так, в частности, пособие рекомендует водителю не останавливаться, если сотрудник ГАИ дает команду остановиться рукой, а не жезлом. "Вы можете спокойно проезжать мимо! Если милиционер вам машет рукой, то есть большие подозрения, что это жулик. Или же милиционер хочет, чтобы его подвезли, а подвозить вы не обязаны", - утверждается в пособии.

В инструкции так же рекомендуется не останавливаться по требованию госавтоинспекторов вдали от КПП и населенных пунктов, требовать присутствия 2 понятых, если милиционеры собираются провести обыск в машине и т.п.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Е.ЧЕРВОНЕНКО обвинил 4 сотрудников ГАИ в использовании служебного положения для личного обогащения и обратился к начальнику УМВД Украины в Запорожской области Виктору ОЛЬХОВСКОМУ с требованием провести служебное расследование в отношении госавтоиспекторов, злоупотребления которых он лично выявил.