В Киеве девять вековых деревьев стали памятниками природы

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 78 из 84 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.

Памятниками природы местного значения объявлены, в частности «Каштан Ковнира» в возрасте более 100 лет, «дуб Мозолевского», которому более 400 лет, 250-летняя «Сосну Нестерова», «Куреневские тополя», четыре «Дуба Славы».

Глава постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики, председатель Партии Зеленых Украины Денис Москаль, комментируя это решение, отметил, что таким образом будет обеспечена защита ценных природных объектов, которые имеют особое природоохранное значение. “Подчеркну, что на территории памятника природы запрещается какая-либо деятельность, угрожающая их сохранению или приводящая к изменению их изначального состояния. За сохранение этих деревьев будут отвечать учреждения и организации, на территории которых они расположены», - резюмировал Д.Москаль.

Киевсовет также поручил Государственному управлению охраны окружающей природной среды в г. Киеве обеспечить охрану указанных объектов их владельцами и пользователями с оформлением охранных обязательств по обеспечению режима их охраны и сохранения.