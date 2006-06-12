В Ростове-на-Дону игру в регби приняли за массовую драку

В дежурную часть Ростова-на-Дону в понедельник поступило сообщение, что на пустыре на окраине города возле одного из авторынков происходит драка с участием большого количества людей.

На место происшествия немедленно выехали 73 сотрудника милиции, включая руководство ГУВД.

Все участники происшествия были доставлены в УВД Аксайского района Ростовской области, где выяснилось, что на пустыре проходил матч по регби, рассказали РИА "Новости" в ГУВД Ростовской области.

Задержанные, среди них 45 жителей Ставропольского края, 26 - Ростовской области и 20 болельщиков из Волгограда, оказались спортсменами-любителями, которые по Интернету договорились о встрече для игры в регби.

Сами спортсмены рассказали, что подобные мероприятия проводятся не впервые, и они уже встречались в Волгоградской области и в Ставропольском крае.

В пресс-службе ГУВД пояснили, что соответствующие службы не были поставлены в известность о проведении матча. Так как в милицию не поступало заявлений о совершении правонарушений, спортсменов отпустили.