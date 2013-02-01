Шантажист требует раздать печенье больным детям

В обмен на ее возвращение он потребовал раздать сладости детям одной из больниц Ганновера, передает РИА Новости.

Сообщения о краже позолоченной скульптуры весом 20 килограммов в виде прямоугольного печенья, которая украшала фасад пекарни Bahlsen в Ганновере с 1913 года, появились неделю назад. Основным подозреваемым считается некто, отправивший 29 января в одну из местных газет фотографию человека в костюме Коржика - персонажа детского телешоу "Улица Сезам". Именно отправитель снимка потребовал раздать печенье детям в городской больнице.

В четверг пекарня разместила на своей страничке в Facebook обращение к Коржику, в котором обещало предоставить 52 тысячи упаковки своего печенья. Представитель Bahlsen отметила, что в данном случае не идет речи о маркетинговом розыгрыше и что пекарня "добросовестно стремится" как можно быстрее вернуть историческую скульптуру.

Обстоятельства кражи до сих пор неясны. Скульптура была подвешена к зданию на высоте около пяти метров. Пекарня Bahlsen располагается на одной из самых оживленных улиц Ганновера, и около 250 сотрудников компании ежедневно входят или выходят из здания, однако, полиции не удалось найти ни одного свидетеля преступления.

Цена скульптуры, выполненной из позолоченной бронзы, в случае сдачи ее в металлолом может достигать всего 100 евро, однако, по всей видимости, у похитившего ее Коржика нет такого намерения.