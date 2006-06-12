В больнице остаются 12 отравившихся в детсаду малышей
10:47, 12 июня 2006Разное
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Степень тяжести - средняя
В инфекционном отделении городской больницы Дружковки Донецкой области остаются на лечении 12 детей, которые были госпитализированы 8 июня из детсада вследствие употребления некачественных продуктов питания.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, ход заболевания детей средней степени тяжести. В очаге заболевания специалистами районной и областной СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.
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