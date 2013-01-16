На барометре счастья – «ну, такое…»

А известно ли вам, что в Мозамбике бастуют все 1200 местных врачей, требуя поднять им базовую зарплату до 3000 долларов? А еще там на северо-западе страны крокодилы в конце минувшего года съели 18 человек.



Однако ни один из этих прискорбных фактов не мешает жителям Мозамбика чувствовать себя счастливыми и испытывать большие надежды относительно экономического процветания своей страны в наступившем 2013 году. Выше ожидания только в трех других странах из пятидесяти четырех, участвовавших в ежегодном замере «Глобального барометра надежды и счастья» , опросе, который уже много лет проводит Международная ассоциация Гэллап.

А вот, например, любимица украинских заробитчан, Португалия, лидирует в мире по мрачности ожиданий собственных граждан. Если условный коэффициент надежды у жителей Мозамбика, бывшей португальской колонии – плюс 42 (как разница между оптимистами и пессимистами), то у самих португальцев – минус 85. Но украинцы почему-то не выбирают в качестве ПМЖ Мозамбик, как редко в поле их внимания попадают Азербайджан, Грузия и Бразилия – самые оптимистичные страны мира. Нашим все больше пессимистов подавай – Испанию, Францию, Германию…

Причины таких настроений, в общем, объяснимы: еврозона поражена унынием, связанным с затяжным кризисом, в то время как Азербайджан упивается своим нефтяным счастьем, грузины частью надеются на эффект реформ Саакашвили, частью – на ревизию этих реформ Иванишвили. В Мозамбике нашли на шельфе газ, а на севере страны – уголь. Ну не красота ли? Хочется жить, несмотря на крокодилов.

Ощущение персонального счастья напрямую не связано с ожиданием экономического процветания родины, но некоторая зависимость имеется. Так, азербайджанцы не только самые оптимистичные, но и одни из самых счастливых, а португальцы мрачны как в общественном, так и в личном плане. Хотя понятно, что испорченное настроение богатого и благополучного несколько отличается от предвкушения благополучия бедным.

Отсюда вопрос. Нас с детства уверяли, что человек рожден для счастья, как птица для полета. Выходит, благословенна для людей Колумбия – у нее топ-позиция в списке персонально счастливых граждан (плюс 75). При том, что в отношении собственно экономики у колумбийцев нет особых иллюзий (плюс 2). И испанцы, просто безутешные насчет перспектив страны (минус 59), вполне прекрасно чувствуют себя лично (плюс 55). Вот как тут вывести формулу счастья?

Данные по Украине свидетельствуют о состоянии средней паршивости. Людей, с оптимизмом смотрящих на экономические изменения в 2013 году, среди нас 18%, пессимистов – 47%, не верят в какие-либо изменения еще 34%. Для власти картинка убийственная. С другой стороны, нынешний коэффициент минус 28 – просто великое достижение, поскольку год назад было и вовсе минус 48.

При этом персонально счастливых людей у нас, вопреки всему, значительно больше, чем экономических оптимистов: 35%, несчастных относительно немного – 7%. А большинство, 53%, характеризует свое мироощущение неопределенно: ну, такое…

«Ну, такое…» - это, пожалуй, наиболее точная характеристика происходящего не только в душе среднестатистического украинца, но и в Украине в целом. И если счастье, как поется в старой песне, «такая трудная штука – то дальнозорко, то близоруко», неопределенность – штука еще более трудная, выматывающая. Не будучи мастерами беспричинной радости, как латиноамериканцы, или радости вопреки всему, как испанцы, не имея поводов для надежд, как у азербайджанцев или жителей Мозамбика, украинцы тянут свою лямку, не впадая в особое отчаяние и не чая особых надежд.

Мы в мире не одни такие. Но разве это утешает? У себя-то – одни.

Леонид Швец