В Швеции столкнулись около 100 авто: трое погибших, 20 травмированых
17:35, 15 января 2013Разное
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В Швеции столкнулись около 100 грузовых и легковых автомобилей.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
ДТП произошло сегодня в южношведской провинции Сконе недалеко от города Хельсингборг. Возможными причинами столкновений стали условия ограниченной видимости, туман, а также гололед.
По предварительным данным полиции, три человека погибли, от 15 до 20 человек получили ранения разной степени тяжести.
Трасса, где произошла трагедия, перекрыта в обоих направлениях и, по оценкам спасателей, может быть открыта не ранее полуночи.
Обильные снегопады также вызвали целый ряд более мелких ДТП на дорогах страны, в том числе 33 дорожных инцидента лишь в столичном регионе.
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