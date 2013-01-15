В Швеции столкнулись около 100 авто: трое погибших, 20 травмированых

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

ДТП произошло сегодня в южношведской провинции Сконе недалеко от города Хельсингборг. Возможными причинами столкновений стали условия ограниченной видимости, туман, а также гололед.

По предварительным данным полиции, три человека погибли, от 15 до 20 человек получили ранения разной степени тяжести.

Трасса, где произошла трагедия, перекрыта в обоих направлениях и, по оценкам спасателей, может быть открыта не ранее полуночи.

Обильные снегопады также вызвали целый ряд более мелких ДТП на дорогах страны, в том числе 33 дорожных инцидента лишь в столичном регионе.