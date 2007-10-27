В Крыму автомобиль сбил четверых пешеходов: одна девушка погибла
12:57, 27 октября 2007Разное
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Трое попали в больницу
В Крыму водитель автомобиля «Москвич» совершил наезд на группу девушек-пешеходов, состоящую из 4-х человек.
В результате наезда одна девушка (1991 года рождения) погибла, остальные госпитализированы, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму.
ДТП произошло 26 октября в 23.30 в симферопольском селе Чистенькое.
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