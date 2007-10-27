В Крыму автомобиль сбил четверых пешеходов: одна девушка погибла

В Крыму водитель автомобиля «Москвич» совершил наезд на группу девушек-пешеходов, состоящую из 4-х человек.

В результате наезда одна девушка (1991 года рождения) погибла, остальные госпитализированы, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму.

ДТП произошло 26 октября в 23.30 в симферопольском селе Чистенькое.