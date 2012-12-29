Чемпион России по картингу сбил насмерть двух женщин

Соответствующее решение принял в пятницу, 28 декабря, Никулинский суд российской столицы.

В отношении Г.Сурлье ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ему грозит до девяти лет лишения свободы.

ДТП произошло утром 27 декабря, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Г.Сурлье на своем Subaru сбил двух женщин, причем тело одной из них, застрявшее в днище машины, автомобиль тащил за собой еще километр. Потом водитель бросил машину и скрылся с места преступления. Там же было найдено и второе тело. Полицейским гонщик сдался.

Проведенная правоохранительными органами экспертиза выявила в его крови 0,9 промилле алкоголя.

Известно, что Г.Сурлье, будучи гонщиком, отличался крайне недисциплинированным поведением на дороге: за последнее время его более 15 раз останавливали за превышение скорости, а в момент аварии он управлял автомобилем без водительских прав, которые у него отобрали за "пьяную езду".