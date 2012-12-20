Чиновник, который пьяным устроил ДТП, на бумагах неожиданно протрезвел

Пьяный чиновник, который устроил жуткое ДТП в Днепропетровске, неожиданно протрезвел на бумагах, говорится в сюжете ТСН.

Пострадавшие считают, что данные о состоянии виновника подделали, чтобы он избежал ответственности.

Напомним, 30 ноября председатель Зачепиловского райсовета Харьковской области за рулем внедорожника в Днепропетровске разбил четыре машины. В результате ДТП погиб один человек.

Погибший мужчина тот день возвращался домой за рулем старенького "Мерседеса", когда в него влетел внедорожник чиновника. Мужчина погиб на месте. Его машина уже остановила вираж председателя Зачепиловского райсовета. До этого чиновник на "Митсубиси Паджеро" врезался в "Джили", которая от удара вылетела на встречную, и столкнулась со "Шкодой".

Анна Гончарова, которая была за рулем "Шкоды" говорит, что выжила только потому, что вовремя увидела странные виражи внедорожника. "Он неадекватно двигался, он постоянно наезжал на разделительную полосу", - вспомнила женщина. Она также убеждена в том, что водитель был пьян: "Запах алкоголя чувствовался за несколько метров. Он просто молчал. Я подошла и спросила: вы водитель Паджеро? Он сказал: да, я. И тут же вышел и не захотел ни с кем общаться".

Также то, что чиновник за рулем был нетрезв, сразу после ДТП подтвердили и правоохранители. Впрочем, в больнице, куда чиновника доставили после ДТП, выдали справку, что председатель Зачепиловского райсовета был трезвым. В милиции с таким заключением врачей не согласны, поэтому, добились проведения двух дополнительных экспертиз: генетической и токсикологической, по результатам которых определят, принадлежит эта кровь чиновнику или ее могли подменить.