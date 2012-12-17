В Тернопольской области из снежных заносов освободили 5 скорых и 7 автобусов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС Украины, в целом помощь получили более 600 человек, среди которых было немало детей.

В частности, работники МЧС спасли двух двухмесячных малышей, которые оказались заблокированными в автомобиле скорой медицинской помощи посреди снежных заносов вблизи села Жабиня Зборовского района. Благодаря спасателям младенцы были своевременно доставлены в Зборовскую районную больницу.

В селе Денисов Козовского района работники пожарно-спасательной службы помогли роженице, поскольку из-за снежных заносов к ней не смогли попасть медики. Спасатели доставили женщину с новорожденным младенцем в село Городище, где их уже ждал автомобиль скорой медицинской помощи. Оттуда мать с ребенком в сопровождении работников МЧС была доставлена в родильное отделение райбольницы.