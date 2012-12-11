Киевских водителей просят не садиться за руль

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Как отмечается в сообщении, из-за снегопада и дождя киевские дороги нуждаются в круглосуточной уборке. Сегодня «Киевавтодор» продолжает работу по уборке улиц и вывозу снега с автодорог столицы. Задействованы все имеющиеся ресурсы для содержания дорожной сети в зимний период. Обеспечению организации дорожного движения и бесперебойной работы дорожников содействует ГАИ.

Коммунальная корпорация Киевавтодор» обращается к водителям с просьбой не парковаться в центре города и, при возможности, воздержаться поездок без особой необходимости, чтобы минимизировать помехи дорожным службам во время интенсивной очистки улично-дорожной сети от снега.