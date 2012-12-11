Киевских водителей просят не садиться за руль
10:45, 11 декабря 2012Разное
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«Киевавтодор» призывает водителей в условиях снегопада не парковаться в центре столицы и, при возможности, воздержаться от поездок без особой необходимости.
Водителей также просят не парковаться в центре города
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.
Как отмечается в сообщении, из-за снегопада и дождя киевские дороги нуждаются в круглосуточной уборке. Сегодня «Киевавтодор» продолжает работу по уборке улиц и вывозу снега с автодорог столицы. Задействованы все имеющиеся ресурсы для содержания дорожной сети в зимний период. Обеспечению организации дорожного движения и бесперебойной работы дорожников содействует ГАИ.
Коммунальная корпорация Киевавтодор» обращается к водителям с просьбой не парковаться в центре города и, при возможности, воздержаться поездок без особой необходимости, чтобы минимизировать помехи дорожным службам во время интенсивной очистки улично-дорожной сети от снега.
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