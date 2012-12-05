Убитая в Мексике королева красоты сама стреляла из АК-47 (фото)
Обладательница титула "Мисс штата Синалоа-2012", погибшая в перестрелке между военными и бандитами, сама вела огонь по солдатам из автомата АК-47, найденного позднее рядом с ее телом.
Так сообщила генеральная прокуратура Мексики.
Мария Сусана Флорес Гамес погибла неподалеку от родного города Гуамучиль, когда военный патруль вступил в столкновение с группой бандитов. Сначала сообщалось, что девушка и ее молодой человек погибли от случайных пуль. Затем появилась информация, что 22-летняя королева красоты могла сама состоять в преступной группировке и стрелять в военных, а также что бандиты могли прикрываться ей как "живым щитом".
Химический анализ проб, взятых с рук убитой, показал, что девушка действительно вела огонь по солдатам (видео) и погибла в результате ответных выстрелов, подчеркивает генпрокуратура.
Расследование обстоятельств происшествия будет продолжено, в том числе в отношении задержанных в перестрелке четырех человек. Власти полагают, что главарь бандитов Орсо Иван Гастелум, скрывшийся после перестрелки, состоял в близких отношениях с погибшей королевой красоты.
По версии прокуратуры, Флорес Гамес вышла из автомобиля в разгар перестрелки с оружием в руках, чтобы отвлечь на себя внимание солдат и обеспечить бегство остальных, передает РИА Новости.