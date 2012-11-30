Грузовик не разминулся с поездом Здолбунов - Ковель: горели локомотив и фура

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный специалист по связям с общественностью УМВД Украины на Львовской железной дороге Игорь Кравчук, ДТП произошло сегодня в 10.06 на 278 км Львовской железной дороги между населенными пунктами Олика и Арматнов Волынской области.

“Железнодорожный переезд оборудован световой и звуковой сигнализацией, которая находится в исправном состоянии, однако на переезде отсутствует шлагбаум. Водитель грузовой фуры, очевидно, намеревался “проскочить” перед поездом, но произошло столкновение грузовика и поезда, в результате чего загорелся локомотив поезда и грузовая фура”, - сообщил И.Кравчук.

Он также отметил, что на место оперативно прибыли подразделения МЧС, которые затушили пожар. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

И.Кравчук также сообщил, что сейчас уточняется информация о том, есть ли погибшие и травмированные в результате ДТП.