На Земле началось солнечное затмение

10 минут назад началась полная фаза затмения, когда пятно лунной тени размером примерно 300 километров двинулось с северного побережья Австралии, из точки примерно в 150 километрах западнее города Дарвин.

Только внутри этого пятна можно видеть полностью закрытый Луной черный солнечный диск и солнечную корону. На суше эту картину можно будет увидеть только на севере Австралии, потом пятно пройдет по Тихому океану.

"Столицей" затмения стал австралийский город Кэрнс, передает РИА Новости. По данным местных СМИ, сотни людей вышли на пляж, чтобы понаблюдать за затмением на рассвете.