Президент Франции не может расторгнуть брак до истечения срока президентства

Президент Франции Николя Саркози и его супруга Сесилия оформили развод. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на французские СМИ.

Процедура расторжения брака началась в понедельник. Инициатором его выступила С.Саркози. В сопровождении своего адвоката супруга президента подала заявление на развод судье по делам семей.

Сам Н.Саркози в суд не явился, а подписал все бракоразводные документы в Елисейском дворце. Согласно процедуре, официально о разводе можно будет объявить только через полтора месяца.

Между тем во Франции поднялась шумиха не только по факту развода президентской четы, но еще и потому, что он может оказаться незаконным. Действительно, налицо юридический казус. По закону президент Франции не может расторгнуть брак до истечения срока своего мандата, так как не может предстать перед судьей – от этого его защищает президентский иммунитет. В то же время процедура развода требует, чтобы супруги получили аудиенцию у судьи.

Эту проблему будут решать юристы.

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