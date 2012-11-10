Эх раз, еще раз!

Прибалтийские страны хотят пересмотреть итоги Второй мировой? Что ж, давайте им перепокажем. Этот не совсем политкорректный анекдот вспомнился по поводу повторных выборов на проблемных округах. Бравурные, противоречивые и невнятные заявления на эту тему позволяют сделать однозначный вывод: повторные выборы будут. Непонятно когда, непонятно зачем, непонятно с каким исходом и непонятно, кому это нужно.

Польский президент Коморовский одобряет решение о повторных выборах на нескольких округах и даже отчасти ставит его себе в заслугу. А Юлия Тимошенко выступает против и призывает не допустить перевыборов. Янукович говорит кипрской газете, что в проблемных округах будут перевыборы, а Азаров пишет в фейсбуке, что никаких перевыборов не будет. Оппозиционные лидеры и кандидаты меняют тональность и содержание своих заявлений настолько часто, что невозможно прогнозировать, какой будет их позиция по поводу перевыборов к моменту выхода этой статьи.

Не стоит на основе этих противоречий говорить о конфликте между польским президентом и украинским экс-премьером. Или между украинским президентом и украинским премьером. И уж тем более между мозгом и речевым аппаратом оппозиционных лидеров и кандидатов. Ведь любое из заявлений может быть дезавуировано или объявлено неправильно понятым. Азаров, например, запросто мог иметь в виду выборы в масштабе страны, а Коморовский – подразумевать большее количество округов, нуждающихся в пересмотре кандидатуры победителя.

Не назовешь ясной и позицию Центризбиркома. Комиссия заявляет, что не может установить результаты голосования в пяти округах. Но продолжает принимать протоколы от тамошних окружных комиссий. При этом постановление о невозможности установить результаты комиссия принимает 5 ноября, когда у нее, согласно закону, есть еще целая неделя на установление результатов. На следующий день парламент рекомендует комиссии назначить в этих округах повторные выборы. Но комиссия не торопится следовать этим рекомендациям, - якобы ждет появления необходимых законных оснований. Мутная история.

А что говорит закон? Что повторные выборы в округе назначает Центризбирком в том случае, если выборы там признаны несостоявшимися. А когда назначает? Не позже, чем через месяц после того, как признает их таковыми. Пока, как видим, не признала, лишь констатировала невозможность установления результата. А на когда назначает? Через шестьдесят дней после опубликования постановления об их назначении. Точнее, на последнее воскресенье этого шестидесятидневного срока.

Как видим, никаких новых законных оснований и никаких изменений в законы для этого не требуется. В понедельник заканчивается срок, отведенный для объявления официальных результатов выборов. Именно в этот день комиссия может объявить выборы несостоявшимися. А в любой следующий в течение месяца – назначить повторные. Путем нехитрого подсчета получаем несколько воскресений в диапазоне с 13 января по 10 февраля наступающего года включительно. Вряд ли, конечно, у комиссии хватит цинизма и чувства юмора, чтобы остановиться на первой дате. Но все остальные вполне могут быть объявлены подходящими для того, чтобы граждане доукомплектовали высший орган законодательной власти в стране под завязку.

Компромисс между властью и оппозицией? Но о компромиссах имеет смысл говорить, когда две стороны отказываются от чего-либо для принятия решения, которое в равной степени устраивает или не устраивает тех и других. В нашем случае власти от этого решения ни жарко, ни холодно, а оппозиции он не дает ничего существенного. Пять спорных мандатов не играют никакой роли в вопросе формирования большинства, а пять кампаний на округах не могут радикально изменить взгляд на проблему честности и легитимности парламентских выборов. Но свой интерес и у власти и у оппозиции имеется.

Изобразив готовность пойти на перевыборы, даже столь локальные и сомнительные, власть получает дополнительный повод неограниченное количество раз заявлять внутри страны и особенно за ее пределами о своей белизне и пушистости в плане следования демократическим ценностям. Оппозиция же, проиграв одну кампанию, имеет возможность выиграть другую. Пусть речь идет лишь о пяти мандатах, медиа-шум можно поднять такой, будто кампания идет в масштабах страны.

Однако и риски имеются. Проще всего разобраться с рисками для власти. Если кандидаты власти выборы на спорных округах проиграют, это подтвердит правоту оппозиции и позволит ей поставить под сомнение честность выборов на всех остальных округах, на которых перевыборов добиться не удалось. Если кандидаты власти выборы выиграют, это позволит оппозиции заявить о новых фальсификациях, взывать к мировому сообществу и требовать новых перевыборов, и так до бесконечности. Если кандидаты власти в одних округах выиграют, а в других проиграют, оба варианта будут звучать одновременно.

Но и для оппозиции процесс чреват определенными рисками. Сколь бы ни выглядели убедительными на сегодняшний день утверждения, что оппозиционеры являются настоящими победителями, и только фальсификации позволили отобрать у них победу, им еще рано вертеть в пиджаках дырки под депутатские значки и пришивать карманы побольше.

Основная проблема, с которой могут столкнуться оппозиционные кандидаты на повторных выборах – явка. Во-первых, она традиционно ниже на такого рода мероприятиях, чем в случае выборов по всей стране. Во-вторых, зимняя погода не способствует лишним отлучкам из дома. В-третьих, те, кто шел завоевывать своими голосами оппозиционное большинство в парламенте, убедятся в тщетности своего поступка, ознакомившись с парламентским раскладом, на который эти перевыборы уже не повлияют. В-четвертых, как бы забавно это ни звучало после новогодних праздников, может наступить отрезвление у части избирателей, которые отдали свои голоса «Свободе». Некоторые широко популярные в определенных кругах журналисты и блогеры, призывавшие людей голосовать за эту партию вопреки своим взглядам, этнической принадлежности или даже сексуальной ориентации, уже успели публично признать, что несколько погорячились со своими призывами.

Вторая проблема – персоналии, которые будут выставлены на это повторное соревнование. Здесь оппозиция будет вынуждена не менять коней на переправе. Замена кандидата фактически означала бы признание того, что он не в состоянии выиграть округ, а значит, факт кражи у него победы ставится под сомнение. Власть же получает возможность произвести кое-какие замены среди своих кандидатов. Понятно, что до конца намерен идти Пилипишин, и для этого ему была нужна победа в суде. Но это не относится в равной степени к остальным. Тем более, что мимо парламента пролетели многие, кто рассчитывал на совершенно иной результат, включая ту же Наталью Королевскую. Разумеется, уже избранные коллеги и товарищи оппозиционных кандидатов будут дневать и ночевать на их округах во время кампании, но результат никому не гарантирован.

Так что вопрос, стоило ли городить огород, остается открытым, но процесс уже запущен, и всем заинтересованным сторонам придется принимать в нем участие и работать на максимальный результат, независимо от того, что этот результат ничего не значит.

Игорь Гридасов