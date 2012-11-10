Таможенники нашли в вагоне альбом с марками и унесли проверять

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, альбом находился на верхней полке вагона в хозяйственном пакете, принадлежащем гражданину Российской Федерации.

Во время осмотра установлено, что эти марки выпущены в 1949-2003 годах, и они, вероятно, представляют культурную ценность.

В разговоре с таможенниками владелец коллекции сообщил о факте приобретение марок на так называемом «блошином» рынке Кишинева.

Принимая во внимание то, что указанные действия гражданина имеют признаки нарушения таможенных правил, таможенники изъяли марки.

На данное время осуществляется их экспертиза.