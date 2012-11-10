ГАИ подвела итог дорожных аварий за год

Об этом заявил на брифинге начальник Департамента ГАИ МВД Украины Валерий Лозовой, сообщили УНИАН в пресс-службе департамента.

По его словам, в среднем за сутки на автодорогах Украины в дорожно-транспортных происшествиях погибают 14 человек и травмируются более 100 участников дорожного движения.

В.Лозовой заметил, что главной причиной ДТП с пострадавшими, которые были совершены в течение 10 месяцев текущего года, является превышение безопасной скорости движения - 6477 случаев, или 23,7% всех ДТП с пострадавшими.

Кроме того, в этом году ДТП происходили из-за нарушения правил маневрирования (5563, или 20,3%), нарушения правил проезда перекрестков (2149, или 7,8%), не соблюдения дистанции (1957, или 7,1%), управления транспортным средством в нетрезвом состоянии (1846, или 6,7%).

В.Лозовой сообщил, что с 12 по 18 ноября, в рамках провозглашенного Генеральной ассамблеей ООН Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения, будет проведена Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. Госавтоинспекция проведет профилактические мероприятия под условными названиями «Пешеход на дороге!», «Мобильный телефон», «Ремень безопасности».

Также в рамках операции «Перевозчик зима – 2012» работники ГАИ проведут встречи с трудовыми коллективами автопредприятий.