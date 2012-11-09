Во Львове в ДТП пострадала бригада «скорой», которая направлялась на вызов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 5 часов утра на околице Львова.

“Автомобиль скорой медицинской помощи, который следовал на вызов, столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген Т5». В результате столкновения, карета скорой перевернулась на левую сторону. В этом ДТП пострадали три человека - водитель и два врача скорой помощи”, - сообщили в пресс-службе ГАИ.

О состоянии пострадавших медиков и водителя в пресс-службе областного ГАИ не сообщили.

По данному факт проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.