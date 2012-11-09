Старшеклассники делали ставки на драки младших учеников

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, со ссылкой на начальника отдела прокуратуры по защите прав и свобод несовершеннолетних Марину Купенко, «прокуратура города Запорожье начала проверку информации, распространенной в ряде СМИ относительно противоправных действий старшеклассников в отношении учащихся младших классов в общеобразовательной школе №65».

По данным прокуратуры, речь идет о проверке данных, приведенных в материалах, описывающих факты организации драк между учениками младших классов и получении денежных средств в виде «ставок» по их результатам старшеклассниками – организаторами драк.

Также будет проверена информация родителей детей – учащихся 4-5 классов, которые в материалах СМИ обвиняют в бездействии в связи с данной ситуацией в школе руководство учебного заведения и РОВД.

В частности, мама одного из учащихся утверждает, что после одной из подобных драк на ставки ее сын 2 недели пролежал в больнице с сотрясением мозга, но руководство школы и милиция ничего не сделали для предупреждения подобных ситуаций в дальнейшем, и женщина была вынуждена перевести ребенка в другую школу.

В отделе образования администрации Шевченковского района Запорожья сообщают, что «двум учителям и заместителю директора данной школы объявлены выговоры за то, что школьники подрались, а травмы не оформлялись».

Согласно информации ОСО ГУ МВД Украины в Запорожской области, размещенной сегодня на официальном сайте ведомства, действительно «было зарегистрировано два обращения в милицию по поводу конфликтных ситуаций между учениками этой школы», «в обоих случаях были проведены проверки», но «в ходе их проведения оснований для возбуждения уголовных дел не обнаружено».

Как отметила М.Купенко, прокуратура Запорожья по результатам проверки «даст правовую оценку деятельности правоохранительных органов по предупреждению правонарушений в молодежной среде и оценку состояния воспитательной работы с учащимися в учебном заведении по профилактике насилия и жестокости среди детей».