Про тех, которые…

Эти все-таки вторые, а эти все-таки прошли. Так через неделю после выборов выглядит ответ на два единственных вопроса, которые оставались открытыми с начала и почти до самого конца кампании. Ответы получены столь убедительные, что даже удивительно, что вопросы могли иметь место. Те, которые вторые, далеко отстоят от первых и еще дальше от третьих. А те, которые прошли, набрали даже вдвое больше, чем было достаточно для прохождения.

Сейчас уже с некоторым удивлением вспоминаются в общем-то правдоподобные выкладки социологов, согласно которым вторые могли быть и первыми (в начале кампании), и даже третьими (незадолго до ее конца). А те, которые прошли, могли и не перескочить барьера.

Но эти вопросы являются второстепенными, а ответы на них непринципиальны. Те, которые прошли, имели бы свою группу парламентариев, даже если б не смогли преодолеть барьер. Смешанная система в любом случае давала им возможность провести своих мажоритарщиков по округам Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

А те, которые вторые, не смогли бы быть первыми, то есть создать свое большинство, даже если б заняли первое место. Та же смешанная система позволяет власти провести необходимое для создания провластного большинства количество мажоритарщиков в случае вполне прогнозируемого проигрыша в соревновании партийных списков. Затеянная в воскресенье смесь шантажа и клоунады вокруг обнуления списков может быть и позволит оппозиции отжать у власти несколько проблемных округов, но не поменяет общей картины.

Слишком велико количество людей, идущих в парламент за тем, что может дать только покровительство со стороны нынешней власти. Это покровительство можно купить лояльностью. Лояльность в свою очередь тоже можно купить предоставлением доступа к кормушке пока сохраняется политическая конъюнктура. А для ее изменения нужно что-то посерьезнее, чем прошедшие парламентские выборы.

При действующих конституционных нормах этим «чем-то посерьезнее» могут быть только президентские выборы 2015 года. Парламентские были лишь прелюдией к ним, генеральной репетицией, выстраиванием стратегий, отработкой технологий и оборудованием стартовых площадок. Не больше, но и не меньше.

Слишком много времени впереди, чтобы уже сейчас рассуждать, кому и насколько удалось в этом деле преуспеть. Впрочем, и сейчас можно прогнозировать, что те, которые вторые, еще неоднократно пожалеют, что те, которые прошли, все-таки прошли. А те, которые прошли, пожалеют, что те, которые вторые, все-таки вторые.

Почему? Потому что Кличко съедят первым. И Яценюку, и Тягнибоку, и, прежде всего, Януковичу выгодно превратить лидера УДАРа в жалкие имиджевые ошметки, не способные вызвать у электората к 2015-му году ничего, кроме гадливости. Для любого из перечисленных боксер-политик очень опасный соперник в будущем и очень удобная мишень сейчас.

Его можно душить в дружеских объятьях коалиционного клинча и в то же время молотить по слабым местам, - «брэк» никто не скажет. А слабых мест более чем достаточно: не очень хорошо подвешенный язык, невнятность политической позиции, люди в списке, нестойкий, не мобилизованный и недисциплинированный электорат. И удары по этим местам дают результат. Это показал финальный этап кампании, когда союзники и противники, как будто вдруг спохватившись, дружно обрушились на Кличко, вырвав у него несколько уже завоеванных, казалось бы, процентов голосов. Если боксер устоит, то будет основным и единственным фаворитом президентских выборов. Но устоит он вряд ли.

А вот тогда борьба за первенство между Яценюком и Тягнибоком неминуема, поскольку союз друг с другом в президентской кампании и тому, и другому может принести больше вреда, чем пользы, а амбиции имеются у обоих. Подкреплением этих амбиций для Тягнибока стало неожиданно триумфальное прохождение в парламент, а для Яценюка – довольно неплохой результат партии, вопреки пессимистическим ожиданиям.

Не обрети «Свобода» сорокамандатную фракцию, Тягнибоку пришлось бы смириться с тем, что страна не переваривает его идеологию, и отложить поход к вершинам власти до лучших времен, скрывшись в тени кого-нибудь не столь идеологически одиозного, пусть даже Яценюка.

Не обойди «Батькивщина» УДАР на десять с лишним процентов, стала бы очевидной несостоятельность Яценюка в качестве политического лидера. А так – если показатели партии кому-то и покажутся недостаточно высокими, все можно свалить на тюремное заключение Тимошенко. Правда, сторонники утверждали, что вследствие ареста Тимошенко рейтинг партии резко взлетит вверх, но кто сейчас это помнит. Так или иначе, именно Яценюк становится лидером самой крупной оппозиционной парламентской фракции и самым неудобным для Януковича соперником во втором туре. При условии политического уничтожения Кличко и неучастия в выборах Тимошенко. Думаю, нет смысла уточнять, почему самым удобным соперником был бы Тягнибок.

Как видим, и тем, которые вторые, и тем, которые прошли, будет чем заняться в парламенте. Настолько, что недолго и забыть о существовании еще одного противника, с которым нужно разделаться для будущей победы, – Партии регионов.

Игорь Гридасов