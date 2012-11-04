В ДТП в Ровенской области погибли четыре человека

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, на автодороге „Городище-Ровно” возле с. Малушка Березновского района Ровенской области водитель легкового автомобиля не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся, в результате чего погибли 4 человека.

На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Ровенской области.