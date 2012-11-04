В ДТП в Ровенской области погибли четыре человека

11:09, 04 ноября 2012
Разное
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В Ровенской области автомобиль съехал в кювет и перевернулся: погибли четыре человека.

нимание ДТП

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, на автодороге „Городище-Ровно” возле с. Малушка Березновского района Ровенской области водитель легкового автомобиля не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся, в результате чего погибли 4 человека.

На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Ровенской области.

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