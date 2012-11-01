Кандидат в депутаты пытался съесть протокол
02:46, 01 ноября 2012Разное
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В Черкасской области в 197-й окружной избирательной комиссии в Каневе кандидат-самовыдвиженец, член Партии пенсионеров Украины М., находясь в ОИК, взял со стола один из протоколов УИК и попытался его съесть.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного избирательного штаба Объединенной оппозиции, присутствующим в комиссии удалось изъять протокол, однако уже в смятом виде.
М., по данным сайта ЦИК, в результатах голосования занимает 12-е место среди 20 кандидатов в народные депутаты по этому округу.
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