Кандидат в депутаты пытался съесть протокол

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного избирательного штаба Объединенной оппозиции, присутствующим в комиссии удалось изъять протокол, однако уже в смятом виде.

М., по данным сайта ЦИК, в результатах голосования занимает 12-е место среди 20 кандидатов в народные депутаты по этому округу.