А, может, без туристов Крым выиграет?

Недавно кто-то из этих говорливых российских политиков заявил, что из-за последних политических событий на полуостров приедет значительно меньше российских туристов. Я представляю, как таковой прогноз может встревожить крымчан. Представляю, но хочу заметить, что Крыму уменьшение российских туристических потоков пойдет лишь на пользу. Объясняю почему. Мы все любим Крым, мы все хотим туда ездить, вбирать его красоту, его пальмы и море, и чувствовать дыхание истории когда-то великой империи. В Крыму можно отдыхать всю жизнь, и это не будет тошно, потому что каждый лоскуток его земли – это каждый раз другие легенды и пересказы. Но нормальный человек не может платить такие деньги за такой сервис, который предлагается в Крыму. Крымчане неплохо зарабатывают, но качество сервиса, который они предлагают по цене турецкой четырехзвездной гостиницы, не выдерживает никакой критики. Ну для чего им стараться, улучшать услуги, когда так и так приедут туристы из Тюмени, а им не обязательно столы из ротанга, они и на пластиковых по три доллара суп съедят. Паразитируя на непритязательности народа из Сибири, крымский туристический сервис потихоньку загибается. А как знать, может, когда уменьшится количество российских “медвежонков”, готовых за советские пансионаты с его кашами и котлетами платить по сорок у.е. ежесуточно, то руководство автономии, государства, малые и средние предприниматели переориентируются на туристов из Германии. И тогда уже за те сорок у.е. пляжи будут упорядочены, цветов в частных дворах станет больше, питание в столовых будет более изысканным, пластиковой мебели уменьшится, в санаториях перестанут давать мороженое вместо йогуртов. А там, посмотришь, и россиянам понравится, к высшему уровню культуры привыкают быстро. Конечно, будут трудные времена и непопулярные шаги, типа, забрать у депутатов возможность на халяву отдыхать. Забирайте, вкладывайте сэкономленные деньги в инфраструктуру, но делайте что-то с качеством ваших услуг.

Я представляю возмущение жителей, уже был Крым без НАТО, потом - Крым без секса, а теперь давайте объявим еще Крым без туристов. Нет, не без туристов, просто объявим эпоху качества в борьбе за цивилизованного туриста. И увидите, это станет залогом туристического долголетия и абсолютной конкурентоспособности полуострова. Так как, в действительности, нет для украинца места лучшего для отдыха, чем Крым.

Олеся Довбуш