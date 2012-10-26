33-летний мужчина совершил самосожжение

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, вечером около 22 часов, выйдя во двор, мужчина достал бутылку с бензином, облил себя и поджег. На помощь кинулись соседи, которые увидели пылающего мужчину, который бегал по двору.

Мужчина с 90% ожогами тела был госпитализирован в хирургическое отделение Катеринопольской центральной райбольницы. Состояние потерпевшего критическое.

По словам соседей, это не уже не первая попытка мужчины покончить с собой.