33-летний мужчина совершил самосожжение
04:29, 26 октября 2012Разное
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В Черкасской области в селе Гуляйполе Катеринопольского района на собственном дворе 33-летний местный житель совершил акт самосожжения.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, вечером около 22 часов, выйдя во двор, мужчина достал бутылку с бензином, облил себя и поджег. На помощь кинулись соседи, которые увидели пылающего мужчину, который бегал по двору.
Мужчина с 90% ожогами тела был госпитализирован в хирургическое отделение Катеринопольской центральной райбольницы. Состояние потерпевшего критическое.
По словам соседей, это не уже не первая попытка мужчины покончить с собой.
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