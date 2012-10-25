Сам себе охранник. За деньги

Закон «Об охранной деятельности», вступивший в силу 18 октября, наделал много шума, но если разобраться, то пока этот шум – из ничего. Рассуждения на тему того, что закон спровоцирует в Украине появление едва ли не частных вооруженных формирований, а также о том, что теперь охранники начнут принимать активное участие в разгоне митингов и демонстраций, выглядят наивно. Факты привлечения сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) ко всевозможным политическим провокациям и бизнес-разборкам многократно фиксировались в украинских СМИ на протяжении последних 20 лет и никакого специального закона для этого не понадобилось. Если же говорить о получении охранными фирмами разрешения на применение специальных средств, то пока единственным «спецсредством», которое четко прописано в законе, являются служебные собаки.

Что же касается травматического оружия и резиновых дубинок, то тут еще нужно дождаться утвержденного Кабмином списка, на подготовку которого правительству дается полгода. Тем временем критики нового закона начали активно раскручивать тему предоставления охранникам права на ношение травматических пистолетов и она, судя по комментариям под соответствующими публикациями, нашла живой отклик в народных массах. Это хороший повод вспомнить о неотъемлемом праве граждан Украины на самооборону. Ведь пока мы рассуждаем о том, следует ли охранникам давать травматическое оружие для самозащиты или нет, обычные украинцы, по сути, лишены возможности эффективно защищать себя, не выходя за рамки закона. Судебные разбирательства случаев так называемого превышении мер самообороны свидетельствуют о том, что любая импровизация в выборе средства для отражения агрессии может закончиться для обороняющегося тюремным сроком.

Вот прямая цитата из постановления Пленума Верховного суда Украины от 26 апреля 2002 года «О судебной практике в делах о необходимой самообороне»: «при рассмотрении дел данной категории суды должны выяснить, имело ли лицо, которое защищалось, реальную возможность эффективно отразить общественно опасное посягательство другими средствами с причинением нападающему вреда, необходимого и достаточного в конкретной обстановке для немедленного предотвращения или прекращения посягательства».

Другими словами, украинская судебная система, невзирая на всевозможные оговорки, остается приверженной советскому принципу определения границ допустимой самообороны. Этот принцип сводился к следующему: если на вас напали с бейсбольной битой, то и защищаться вы можете максимум ножкой от стола. Достал нападающий нож из кармана – не хватайтесь за подвернувшийся под руку топор, попытайтесь подыскать что-нибудь адекватное угрозе, желательно нож таких же размеров, как и у бандита. И не важно, что на вас попер молодой бугай, а вам далеко под 70 и с ножами вы имеете дело только на кухне. Но, самое печальное начинается, когда объект нападения оказался законным владельцем огнестрельного оружия и успел его применить. Тут уж, как говорится, суши сухари.

Конечно, бывают исключения из правил – в 2008 году Харьковский апелляционный суд полностью оправдал Михаила Жиденко, который застрелил из охотничьего ружья сотрудника милиции. Суд признал, что Жиденко действовал в рамках необходимой самообороны, а сотрудники милиции, напротив, вели себя хуже разбойников с большой дороги. Но это – единичный случай, который не делает статистики. Пока закон ограничивает разрешенные для применения специальные средства самообороны газовыми пистолетами, эксцессов не избежать. Государству пора начать относиться к своим гражданам с уважением и считать их адекватными членами общества, пока не доказано обратное. А, значит, нужно дать законопослушному украинцу возможность защитить себя и своих близких в случае возникновения угрозы их здоровью и жизни, да, в конце концов, и для защиты имущества.

Таким средством защиты может стать травматический пистолет, стреляющий резиновыми, а, точнее, пластизолевыми сферическими пулями, с ограниченной законом мощностью боеприпасов. В соседней России травматическое оружие разрешено к продаже с 1990-х годов и зарекомендовало себя достаточно неплохо. Да, у него много противников, которые говорят о массовом применении травматиков в пьяных уличных разборках, но еще больше сторонников, которые на практике убедились, что «резинострел» способен охладить боевой задор мелких гопников. Конечно, травматик далек от идеального оружия самозащиты, поскольку его эффективность зависит от целого ряда сопутствующих факторов. К примеру, стрельба резиновыми пулями по «мишени», одетой в толстую дубленку, не нанесет ей ни малейшего вреда. Однако, громкий звук выстрелов привлечет внимание, и нападающий скорее предпочтет ретироваться, чем продолжать противоправные действия. В общем, травматический пистолет — это намного лучше, чем ничего.

Возвращаясь к теме закона об охране, стоит отметить, что, если законодательство откроет охранным структурам хотя бы минимальный доступ к травматическому огнестрельному оружию, нет сомнений, что этот канал будет использован для коррупционных схем по приобретению травматиков людьми, не имеющими ни малейшего отношения к охранной деятельности. Любому, кто хотя бы раз интересовался возможностью приобретения травматического пистолета в Украине, известно, что «цена вопроса» составляет 500-600 долларов, плюс стоимость самого пистолета в оружейном магазине. В результате, можно смело утверждать, что в Украине отсутствует законодательное ограничение на продажу травматических пистолетов, вместо него давно действует, так сказать, имущественный ценз. Есть лишняя тысяча долларов и необходимые связи (второе, кстати, не обязательно, первый пункт решает все) — будет и легальный травматический пистолет, а остальное – организационно-технические нюансы. Логично предположить, что, в связи с расширением перечня людей, которым можно носить и использовать оружие, сумма для получения «разрешения» уменьшится – ведь стать сотрудником частной охранной фирмы (или даже открыть свою, из одного человека – себя) – проще, чем покупать какое-нибудь удостоверение внештатного сотрудника силового ведомства.

Так, может быть, пора разрешить то, что и так давно не запрещено?..

Петр Черных