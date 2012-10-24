Два самых известных корейца вместе станцевали в ООН (фото)

Вместе они станцевал чудаковатый танец Gangnam style ("Каннам стайл"), который на клипе в Youtube побил все рекорды популярности: более 560 миллионов просмотров.

Генсек и рэппер скрестили впереди себя кулаки и под смех несколько раз ими взмахнули, подражая герою клипа.

Однако если Пан Ги Муну, замечает РИА Новости, чтобы стать известным на весь мир корейцем, пришлось пройти долгую карьеру дипломата вплоть до министра иностранных дел и внешней торговли этой страны, то 36-летнему Пак Чэ Сану стоило выложить в сети свой мегаклип.

"Он такой энергичный, что с его помощью можно преодолеть энергетический кризис", - пошутил Пан Ги Мун, сказав, что "музыка в нашем мире нестабильности, неравенства и несправедливости может сыграть очень важную роль".