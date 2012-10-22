Нэ трэба скиглыты!

Что сказал бы премьер-министр Чехии или Словакии, например, в ответ на жалобу студента о недоступности приобретения собственной недвижимости? Стал бы оправдываться, объясняться, обещать, приводить доводы, гарантировать, разбираться, предлагать принять участие в государственной молодежной программе, взять ипотеку, хорошо учиться и получить высокооплачиваемую работу. И только украинский глава правительства способен честно заявить: «трудитесь на двух работах!» (и это, заметьте, только для того, чтобы оплатить первоначальный взнос по программе «доступное жилье» в 75 тысяч гривен»). Лишь в Украине человек, отвечающий за развитие экономики, приток инвестиций и рост благосостояния народа способен откровенно и прямо расписаться в несостоятельности — своей и своей команды (ведь, задача как раз правительства – обеспечить гражданину 1 (одну) работу с достойной оплатой труда). И это накануне парламентских выборов, да еще и являясь лидером избирательного списка правящей партии! Скажите, глупо? Нет, честно и смело.

Кстати, на самом деле, по подсчетам экспертов, киевлянам нужно почти 15 лет, чтобы накопить на обычную двушку. Разумеется, откладывая для этого полностью всю (!) зарплату, которая не должна быть меньше «средней» в 4800 гривен. В Одессе, Харькове, Донецке, Львове трудиться на двушку придется от 12 до 23 лет — при средней з/п около 3000.

Теперь понятно, почему сын самого премьер-министра и дети других высокопоставленных членов правительства (например, Андрея Клюева) живут в других странах — там ведь можно легче и быстрее купить жилье. Есть реальные программы, дешевые кредиты, хорошо оплачиваемая работа. Например, жителю Берлина нужно лишь три года для того, чтобы обзавестись недвижимостью.

К слову, на скольких работах пришлось «потрудиться» сыну самого Николая Яновича для приобретения виллы в Вене? Уверена, что, если б кто-то задал этот вопрос самому Азарову, он ответил бы так же четко и прямо, как тому самому студенту о двух работах. Тем более, что действующая власть уже не раз радовала честностью. Только у украинского вице-премьера хватит духу, чтобы объявить: «Да! Я не люблю пролетариат!», представитель лишь украинского президента публично сознается, что, избравшись в Раду, не готов гарантировать соблюдение Конституции и голосовать в парламенте лично, только украинский кандидат в народные депутаты осмелиться показать пустую декларацию и «признаться», что весь год жил без работы и ездил на BMW за счет жены и родителей, только украинский законодатель способен открыто заявить, что «развел» соперников, «как котят», и бить им морду в прямом эфире, только глава украинского правительства, содержание которого обходится государственному бюджету более, чем в миллиард, способен, признавая свою некомпетентность, призвать людей взяться за лопаты, чтобы прокормить семью, а перед самыми выборами – не голосовать за болтунов (вероятно,— за самого себя и свою политическую силу). Глупо? Нагло? Цинично? Нет — смело и честно.

Более того, в отличие от политических оппонентов, представители власти не побоялись назвать истинный смысл своих предвыборных лозунгов. «Покращення» по-региональному — это средняя зарплата в три тысячи гривен (в Польше — 1150 долларов). Стабильность — это 15 лет копить на двушку в столице. Добробут — это год работать на двух работах, чтобы заплатить первоначальный взнос за квартиру по программе «Доступное жилье» от правительства. «Руїну подолано» - это взять лопату в руки и работать для себя и своей семьи (при этом с чего-то и зачем-то платя налоги в бюджет). Достойная зарплата — это 500 долларов аж к 2015 году.

И не беда, что премьер-министр и его заместители на самом деле не знают размера средней зарплаты в стране (3000, а не 3500) и прожиточного минимума, и не страшно, что они не в курсе того, что санитарки и воспитатели детских садов имеют оклад в тысячу гривен, а полстраны считают себя «бедными», не трагедия, что чиновникам не известно о «вступительных» при поступлении в сады и школы, о взятках врачам, гаишникам, и паспортистам. Это все – совсем не страшно. У нас все на самом деле хорошо, поэтому, как говорит Николай Янович, «Нэ трэба скиглыты!».