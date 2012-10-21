В Киеве демонтируют фонтаны

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Киевводоканала», в частности, на этой неделе уже были демонтированы фонтаны Русановской протоки.

1 ноября свою работу также прекратят центральные столичные фонтаны: их оборудование демонтируют и подготовят к зиме, чтобы в мае они снова радовали столичных жителей.

«Специализированная бригада снимает оборудование фонтанов, чтобы предотвратить его порчу и разрушение под воздействием льда и минусовых температур в холодный период года», - пояснили в компании.

Вместе с тем в «Киевводоканале» констатировали, что запуск русановских фонтанов в 2013 году станет возможным при условии необходимого финансирования работ по их реконструкции и полной замене насосного оборудования.

Как отмечают в водоканале, уже и в этом году весной их удалось запустить с трудностями: из десяти работали только шесть; струя воды, которая по проекту должна бить вверх на высоту до 30 м, едва достигала двух метров. Насосное оборудование фонтанов, которые начали свою работу еще 18 лет назад, не подлежит ремонту.

«Киевводоканал», который осуществляет обслуживание 22 столичных фонтанов, подсчитал, что на капитальный ремонт русановских фонтанов нужно около 3 млн грн. Однако в 2012 году ремонтные работы не начались в связи с переносом финансирования, осуществляемого из бюджета города, на следующий год.

Также, по данным компании, 1 ноября свою работу прекратят центральные столичные фонтаны: их оборудование демонтируют и подготовят к зиме, чтобы в мае они снова радовали столичных жителей.