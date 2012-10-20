Власти Севастополя не поделили полномочия (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Севастопольской ГГА, ели на центральной площади Севастополя были спилены 11 октября по решению Ленинской РГА.

В сообщении также сказано, что, "согласно распоряжению СГГА №459-ОД от 31 июля 2012 года – все решения о проведении работ в исторически-обусловленной центральной части города (Графская пристань, Приморский бульвар, площадь Нахимова), принимаются при согласовании и по личному распоряжению председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимира Яцубы". В СГГА считают, что "в ситуации с ликвидацией зеленых насаждений (елей) у памятника Нахимову, Ленинская районная государственная администрация превысила свои полномочия и приняла самовольное решение о спиливании елей, грубо нарушив вышеупомянутое распоряжение".

В Севастопольской ГГА подчеркивают, что обратились в прокуратуру, «учитывая большой общественный резонанс, который вызвало мероприятие по ликвидации старых зеленых насаждений на центральной площади Севастополя".

Власти Севастополя также сообщили, что в ближайшее время возле памятника П.С.Нахимову будут высажены 4-метровые голубые ели, которые городу подарили губернаторы Днепропетровской и Киевской областей.

Уничтожение елей на площади Нахимова вызвало общественный резонанс и широко освещалось в многих местных СМИ.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Ленинской РГА в городе Севастополе сообщал журналистам, что ели спилены в соответствии с региональной программой по озеленению города, в том числе предусматривающей реконструкцию территории у подножия памятника Нахимову. Кроме того, заявлял чиновник, более чем 40-летние ели имели наклон, то есть, создавали опасность для прохожих. Он также утверждал, что на месте срезанных в ближайшее время будут высажены новые голубые ели.