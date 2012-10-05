При взрыве на Ингулецком ГОК пострадали пятеро рабочих

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в ГТУ МЧС в Днепропетровской области поступило сообщение о несчастном случае, который произошел на Ингулецком горно-обогатительном комбинате в Кривом Роге.

Выяснилось, что в 08:45 при резке старого металла в помещении фильтрации произошел взрыв баллона с керосинорезом.

В результате взрыва пострадали 5 человек - все работники предприятия. Потерпевшие с термическими ожогами рук, лица и дыхательных путей І-ІІІ степени были госпитализированы во 2-ю городскую больницу г. Кривой Рог. Состояние трех пострадавших – средней степени тяжести, двух – удовлетворительное.

Причина взрыва устанавливается. Разрушений конструкций фабрики и задержки технологического процесса не было.