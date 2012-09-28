В Одессе участники ночных автогонок разбили четыре машины

Как передает корреспондент УНИАН, бригада «скорой помощи», прибывшая около 23:40 четверга, оказала помощь участнику гонок – водителю автомобиля Mazda, у которого при ДТП было разбито лицо, а также владельцу авто Nissan – с переломом руки и сотрясением мозга.

По свидетельствам очевидцев аварии, водитель серебристого BMW, соревнующийся с владельцем красной Mazda, зацепил его иномарку на перекрестке Люстдорфской дороги и улицы Левитана по касательной, в результате чего Mazda столкнулась с припаркованным у обочины такси Hyundai, а затем в борт таксомотора ударился и следовавший сзади Nissan.

При этом, на данный момент никаких официальных комментариев по поводу ДТП с участием четырех автомобилей от пресс-служб областного УВД и облГАИ в течение пятницы не поступало.