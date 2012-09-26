Рейсовый автобус столкнулся с Аudi: трое погибших и трое травмированных (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями произошло на 272-м километре автодороги Житомир – Черновцы, вблизи села Гуменцы Каменец-Подольского района.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «Аudi 100» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом «ПАЗ 4234».

В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля «Аudi» погибли, а трое пассажиров автобуса «ПАЗ» получили телесные повреждения.

Автобус двигался по маршруту г. Каменец-Подольский – г. Новоднестровск. Во время ДТП в салоне автобуса находилось 12 человек.

Следствие продолжается.