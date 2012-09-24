В Винницкой области в ДТП погиб зам прокурора области

14:53, 24 сентября 2012
Разное
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В районе села Корделовка Калиновского района в результате дорожно-транспортного происшествия погиб заместитель прокурора Винницкой области Роман Шубин.

«Хонда» столкнулась с КамАЗом

Об этом УНИАН сообщил начальник сектора профилактической работы Управления Госавтоинспекции в Винницкой области Владимир Мотичко.

По его словам, авария произошла около 22:15 на автотрассе «Житомир - Винница - Могилев-Подольский» в районе села Корделовка Калиновского района.

Легковой автомобиль «Хонда», которым управлял 57-летний Р.Шубин, столкнулся с грузовым автомобиль КАМАЗ, который ехал в попутном направлении в сторону Винницы.

В результате ДТП заместитель прокурора Винницкой области погиб от полученных травм.

По данному факту проводится расследование.

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