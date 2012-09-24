В Винницкой области в ДТП погиб зам прокурора области

Об этом УНИАН сообщил начальник сектора профилактической работы Управления Госавтоинспекции в Винницкой области Владимир Мотичко.

По его словам, авария произошла около 22:15 на автотрассе «Житомир - Винница - Могилев-Подольский» в районе села Корделовка Калиновского района.

Легковой автомобиль «Хонда», которым управлял 57-летний Р.Шубин, столкнулся с грузовым автомобиль КАМАЗ, который ехал в попутном направлении в сторону Винницы.

В результате ДТП заместитель прокурора Винницкой области погиб от полученных травм.

По данному факту проводится расследование.