В Винницкой области в ДТП погиб зам прокурора области
14:53, 24 сентября 2012Разное
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В районе села Корделовка Калиновского района в результате дорожно-транспортного происшествия погиб заместитель прокурора Винницкой области Роман Шубин.
«Хонда» столкнулась с КамАЗом
Об этом УНИАН сообщил начальник сектора профилактической работы Управления Госавтоинспекции в Винницкой области Владимир Мотичко.
По его словам, авария произошла около 22:15 на автотрассе «Житомир - Винница - Могилев-Подольский» в районе села Корделовка Калиновского района.
Легковой автомобиль «Хонда», которым управлял 57-летний Р.Шубин, столкнулся с грузовым автомобиль КАМАЗ, который ехал в попутном направлении в сторону Винницы.
В результате ДТП заместитель прокурора Винницкой области погиб от полученных травм.
По данному факту проводится расследование.
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