ГАИ рекомендует водителям завтра не соваться в центр Киева
В связи с визитом Коморовского в центре Киева 20-21 сентября будет ограничено движение транспорта.
В Киеве в связи с государственным визитом Президента Республики Польши Бронислава Коморовского с 20 по 21 сентября вводится ряд мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью управления ГАИ Киева.
Так, с целью надежного обеспечения безопасности лиц, относительно которых осуществляется Государственная охрана, в центральной части города вводится ограничение в движении транспорта на следующих улицах: Михайловской, Б. Житомирской, Институтской, Грушевского, Липской, Шелковичной, Владимирской, а также на Днепровском спуске и Броварском проспекте, говорится в сообщении.
Госавтоинспекция просит участников движения с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также советует водителям быть предельно внимательными, строго придерживаться сигналов регулировщиков и по возможности избегать центральной части города и парковать транспорт без нарушений правил.