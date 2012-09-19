ГАИ рекомендует водителям завтра не соваться в центр Киева

В Киеве в связи с государственным визитом Президента Республики Польши Бронислава Коморовского с 20 по 21 сентября вводится ряд мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью управления ГАИ Киева.

Так, с целью надежного обеспечения безопасности лиц, относительно которых осуществляется Государственная охрана, в центральной части города вводится ограничение в движении транспорта на следующих улицах: Михайловской, Б. Житомирской, Институтской, Грушевского, Липской, Шелковичной, Владимирской, а также на Днепровском спуске и Броварском проспекте, говорится в сообщении.

Госавтоинспекция просит участников движения с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также советует водителям быть предельно внимательными, строго придерживаться сигналов регулировщиков и по возможности избегать центральной части города и парковать транспорт без нарушений правил.