Гражданское уныние охватило нынешней осенью нелояльную часть трех братских славянских народов.

Украинская оппозиция за месяц с лишним до выборов в Верховную Раду раздает гарантии, что победит… партия власти. Бесчестно, разумеется, победит. Не спрашивайте, как это согласуется с грозным лозунгом борцов с режимом "Мы их остановим".

Белорусская оппозиция в лице Объединенной гражданской партии и Белорусского народного фронта за неделю до выборов в Национальное собрание сняла своих кандидатов. Ведь результат предрешен.

"Марш миллионов" открыл осенний протестный сезон в России, но миллионов он, как и предыдущие два раза, не собрал. Те же, кто на улицы все-таки вышел, отметили отсутствие прежнего энтузиазма и революционной эйфории. Очевидно, чтобы добиться серьезных перемен, революций выходного дня (выражение журналиста Романа Волобуева) явно недостаточно.

Страны разные, проблема одна: сколь бы неприглядны ни были местные авторитарные порядки, граждане не торопятся под знамена оппозиции. Никак она не может привлечь симпатии большинства. Или пока не может. Или эта оппозиция не может. Или может, но ее никто не слышит, - впрочем, это лишь разновидность все того же "не может".

"Попросили бы подобрать слово, наиболее верно описывающее увиденное, - ответил бы: смехотворно, - делится впечатлениями от "Марша миллионов" корреспондент «Русского репортера». – Между нами, Путин должен быть рад, что у него такие критики".

"Рейтинг 26,3% Партии регионов и 10,8% коммунистов не дают шансов Украине на выживание, - посыпает голову пеплом один из украинских пользователей фейсбука. - Слишком много забортной воды в трюмах корабля. Шлюпки украли, спасательные жилеты съела моль. Всё... Нужно хватать всё, что может держать на воде и прыгать за борт, пока корабль не потащил на дно. Или не прыгать за борт? Почему среди моего народа столько дебилов??????"

Число вопросительных знаков, видимо, передает степень смятения автора, и в этом смятении он не одинок. Рейтинги регионалов и коммунистов в абсолютных цифрах не так и велики, но у оппонентов нет и такой поддержки. Стоит ли этому удивляться: нашим путиным пока действительно везет с критиками. Они не представляют угрозы власти, пока считают ее сторонников, да и самих представителей власти дебилами.

Тут не может не возникнуть неприятный вопрос. Да, руководство ни одной из упомянутых стран никак нельзя назвать просвещенными правителями. И ставку в своей политике они делают на не самые продвинутые социальные группы. Но тогда почему просвещенные и продвинутые, используя собственную продвинутость, не могут увести неразумные массы за собой, лишив "дебильную" власть привычной базы поддержки? Так ли нерушим патерналистский союз бизнес-политиков и народа, подсаженного на социальные подачки, - союз грабящих и ограбленных?

Очевидно, что прямые или косвенные намеки на дебильность населения, не способного осознать свое счастье в лице оппозиционера Х, Y или Z, означают в устах оппозиционеров Х, Y или Z лишь признание собственного бессилия и неправомерности претензий на власть в таком «некачественном» обществе. Подобные выпады в адрес соотечественников сродни пресловутым обидам Виктора Ющенко на собственную нацию, не доросшую до него, просветленного.

В отличие от значительной части российской и практически всей белорусской оппозиции, украинская уже побывала у власти, и ее представителей больно задевает, когда подвергают сомнению их политические качества. «При нас так не было» и «хуже, чем сейчас, быть уже не может» - два дежурных аргумента, с помощью которых отбивается вся критика. «Не проголосуете за нас – останутся эти», - приводится убийственный довод, едва ли не угроза, когда уже не срабатывают никакие другие.

Увы, в том-то и дело, что «эти» пока останутся в любом случае, о чем, как было сказано выше, уже сейчас заявляют сами оппозиционеры, к нынешним выборам в большинстве своем откровенно не готовые. Они знают, о чем говорят, когда предрекают себе поражение. И в свете этого заявленного бессилия все разговоры о качестве власти в исполнении нынешней оппозиции теряют всякий смысл: нет власти, нет и качества. В любом случае, по-настоящему альтернативная позиция должна звучать как-то иначе, нежели полушантаж-полумольба «голосуйте, а не то…». И вряд ли она будет представлена примелькавшимися лицами, давно переставшими чем-либо удивлять.

Расчесывая душевные раны, нелояльные граждане мрачно подсчитывают немалое, но все еще неубедительное количество единомышленников, выбирающихся на акции, и проклинают соцсети, якобы сбрасывающие протестный пар, но без которых, на самом деле, эти акции вообще вряд ли бы состоялись. Не хватает, однако, вовсе не участников и даже не самих протестных акций, а смыслов, идей, которые бы выходили за пределы банальных «хватит» и «долой», и людей, которые бы эти смыслы выразили с должным публичным эффектом.

Выражаясь сочным языком фейсбука, с дебилами проблема не у власти, а именно у оппозиции, – оппозиции в самом широком смысле, не сводя ее к кучке профессиональных политиков.

И пока «креативный класс» уступает «силовому классу» даже на своем поле – поле битвы за умы и сердца, о близкой перспективе качественных перемен говорить не приходится. Каждый новый день, проведенный Лукашенко, Януковичем и Путиным у власти, доказывает их безусловное преимущество в политической игре. Еще никто по-настоящему не пытался не доказать обратного.

В общем, думать надо.

Леонид Швец